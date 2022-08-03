Erzincan'da silahla vurulan kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da silahla vurulan kadın ağır yaralandı

03.08.2022 22:55
Erzincan'da silahla vurulan kadın ağır yaralandı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak ağır yaralanan kadın hastanede tedaviye alındı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak ağır yaralanan kadın hastanede tedaviye alındı.

İzmir'den ilçenin Kalecik köyüne gelen A.Y. (35), iddiaya göre tartıştığı H.İ'yi (22) yanındaki tabancayla ateş ederek yaraladı.

Ardından olay yerinden uzaklaşan ve yolda devriye görevi yapan jandarma ekiplerini gören A.Y, aynı silahla kendi vurarak canına kıydı.

Vücuduna 3 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan H.İ. ise ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan H.İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Erzincan, Tercan, İzmir, Güncel, Son Dakika

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