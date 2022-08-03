Olay, bugün saat 17. 00 sıralarında Tercan'a bağlı Gökpınar (Komsor) Köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İzmir 'de bir fabrikada işçi olarak çalışan K.Y.. yaklaşık 5 yıldır ailesinden istediği H.İ., tekrardan istemek için Tercan'a geldi. Kızı alamayan K.Y., kaçırma girişiminde bulundu. Kızın kaçmak istememesi üzerine K.Y., H.İ'yi 3 yerinden ateşli silahla vurdu. Ağır yaralanan kız ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi devam ediyor.

Kaynak: İHA

Jandarma, Erzincan, Tercan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kaçırmak istediği kızı vurdu, jandarmaya yakalanacağını anlayınca intihar etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.