Kaçırmak istediği kızı vurdu, jandarmaya yakalanacağını anlayınca intihar etti - Son Dakika
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Kaçırmak istediği kızı vurdu, jandarmaya yakalanacağını anlayınca intihar etti

03.08.2022 23:30

Erzincan'ın Tercan ilçesinde uzun süredir ailesinden istediği kızı alamayınca kaçırmaya çalışan şahıs, kız kaçmak istemeyince ateşli silahla kızı 3 yerinden vurdu.

Kaçırmak istediği kızı vurarak yaralayan şahıs jandarma tarafından önü kesilince intihar etti

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde uzun süredir ailesinden istediği kızı alamayınca kaçırmaya çalışan şahıs, kız kaçmak istemeyince ateşli silahla kızı 3 yerinden vurdu. Daha sonra kaçan şahıs jandarmanın yolu kestiğini görünce kendisini vurarak yaşamına son verdi.

Olay, bugün saat 17. 00 sıralarında Tercan'a bağlı Gökpınar (Komsor) Köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İzmir'de bir fabrikada işçi olarak çalışan K.Y.. yaklaşık 5 yıldır ailesinden istediği H.İ., tekrardan istemek için Tercan'a geldi. Kızı alamayan K.Y., kaçırma girişiminde bulundu. Kızın kaçmak istememesi üzerine K.Y., H.İ'yi 3 yerinden ateşli silahla vurdu. Ağır yaralanan kız ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi devam ediyor.

Olayın ardından kaçan K.Y., Kalecik Köyü yakınlarında jandarmaya yakalanacağını anlayınca kendini vurarak hayatını kaybetti.

K.Y.'nin cenazesi Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Erzincan, Tercan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçırmak istediği kızı vurdu, jandarmaya yakalanacağını anlayınca intihar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçırmak istediği kızı vurdu, jandarmaya yakalanacağını anlayınca intihar etti - Son Dakika
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