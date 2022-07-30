Üzümlü'de örtü yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Üzümlü'de örtü yangını büyümeden söndürüldü

30.07.2022 14:31
Üzümlü'de örtü yangını büyümeden söndürüldü

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürüldü.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürüldü.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Demirpınar köyünde ki bir araziden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların kısa sürede yerini alevlere bırakmasının ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri büyüyen alevlere müdahale etti. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Dumanların yükseldiği ve köylülerin korkulu gözlerle izlediği alevler, büyümeden söndürüldü. Geriye ise yanmış bir biçimde siyah örtülü alan kaldı.

Öte yandan, itfaiye ekipleri özellikle sıcaklıkların arttığı bu günlerde vatandaşları daha dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500
Karşılarında gördükleri eski başbakandan, itfaiye aracı ve doğalgaz istediler Karşılarında gördükleri eski başbakandan, itfaiye aracı ve doğalgaz istediler Biri direğe bağlı, diğeri kuyuda mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı Biri direğe bağlı, diğeri kuyuda mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı
Kaynak: İHA

Erzincan, Jandarma, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üzümlü'de örtü yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:18 Gazeteci Özlem Gürses, muhalefetin iktidarın adımlarını önceden öğrendiğini iddia etti
14:03 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan skandal Putin tezahüratı için açıklama geldi: Ukrayna bizden özür dilemeli
13:51 8,5 aylık hamile olan Demet Evgar'ın mayolu pozlarına beğeni yağdı
13:32 Fenerbahçe'nin dev borcu açıklandı: 6 milyar 423 milyon lira
13:09 Birce Akalay'ın başı sahte hesaplarla dertte! Savcılığa koştu
13:05 Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası Beşiktaş'a rota Tolga Ciğerci'ye çevrildi!
12:38 Apartmanın önünde kanlar içinde bulundu! Bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti
12:37 4 kişilik aile için yoksulluk sınırı 22 bin 280 lira olarak hesaplandı
12:29 İdamı izlemeye giden kadın gazeteci içeri alınmadı: Eteğim çok kısa olduğu için izleyemeyeceğimi söyledi
12:22 İlhan İrem'in vasiyetiydi! Veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 14:31:49. #1.12#
SON DAKİKA: Üzümlü'de örtü yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement