Erzincan'ın Üzümlü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Sazlı kazandı.
Erzincan
'ın Üzümlü
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Ahmet Sazlı
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Sazlı 2 bin 469, MHP
adayı Şeref Oruç 2
bin 382, İYİ Parti
adayı Fahri Şimşek
14 oy aldı.
-Sazlı'nın özgeçmişi-
Ahmet Sazlı, 1967 yılında Erzincan'da doğdu, ilk ve orta öğrenimini Üzümlü ilçesinde lise eğitimini Erzincan'da tamamladı. Tarım Kredi Kooperatiflerinde 22 yıl memur ve idarecilik yaptıktan sonra 2014 seçimlerinde Üzümlü Belediye Başkanlığı görevine seçilen Sazlı, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:24 Kaynak: AA
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