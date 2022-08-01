Meşe odununu bunaltıcı sıcakta mangal kömürüne dönüştürüyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Meşe odununu bunaltıcı sıcakta mangal kömürüne dönüştürüyorlar

01.08.2022 11:11
Meşe odununu bunaltıcı sıcakta mangal kömürüne dönüştürüyorlar

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde geçimini mangal kömürü üreterek sağlayan işçiler, sıcak hava ve yakılan kömürün yaydığı ısıya rağmen ekmek parası kazanmak için alın teri döküyor.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde geçimini mangal kömürü üreterek sağlayan işçiler, sıcak hava ve yakılan kömürün yaydığı ısıya rağmen ekmek parası kazanmak için alın teri döküyor.

Geçimini mangal kömürü üretimiyle kazanan "torakçı" olarak adlandırılan işçiler, ateş karşısında verdikleri zorlu mücadeleyle meşe ağaçlarını mangal kömürüne dönüştürüyor.

Mangal kömürü üretimi için Osmaniye'den gelerek ilçeye bağlı Çamlıca köyünde Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen bölgelerde kurdukları çadırlarda aileleriyle kalan işçiler, mesaiye günün ilk ışıklarıyla başlıyor.

Orman sahalarında yürütülen gençleştirme çalışmaları kapsamında belirlenen alanlarda kestikleri meşe odununu, kurdukları ocaklarda, 2 ila 3 hafta arasında kontrollü bir şekilde yakan işçiler, ateş, duman ve ise aldırış etmeden kavurucu sıcaklara rağmen ocakların başında çalışıyor.

Atalarından öğrendikleri yöntemlerle üretim yapan işçiler, gece gündüz demeden günlerce tuttukları nöbetin ardından ocaklarda soğutma çalışması yapıyor.

İşçiler, daha sonra çıkan mangal kömürünü doldurdukları çuvalları kamyonlara yükleyerek alıcılara ulaştırıyor.

Elleri ve yüzleri kömür karasıyla kaplanan işçilere ateş başında verdikleri zahmetli mücadelede eş ve çocukları da destek oluyor.

"Kar yağışı ile sezonumuzu bitiriyoruz"

İşçilerden 56 yaşındaki Abdulkadir Eren, AA muhabirine, yaz aylarında zor şartlarda ekmek parası kazandıklarını söyledi.

Ailesi ile mesaiye günün ilk ışıklarıyla başladıklarını anlatan Eren, "Saat 05.00'te işe başlıyoruz. Mesaimiz 18.00'e kadar sürüyor. Ailemle sezonluk Erzincan'a geliyoruz ve yaklaşık 6 ay burada kalıyoruz. Kar yağışı ile sezonumuzu bitiriyoruz ve memleketimize dönüyoruz. İşlerimiz gerçekten zor." dedi.

Üreticilerden Mehmet Eren ise yaz sıcağında zor şartlarda çalıştıklarından bahsetti.

Ocak başında gece sabaha kadar dönüşümlü nöbet tuttuklarını ifade eden Eren, "Yanan ocağı sürekli beklemek zorundasınız. Daha sonra hazır hale gelen mangal kömürlerini soğumaya bırakıyoruz ve ardından çuvallayarak satışa hazır hale getiriyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Bahşılı ilçesinde sürek avı düzenlendi Bahşılı ilçesinde sürek avı düzenlendi Erzincan polisi gece gündüz denetimde Erzincan polisi gece gündüz denetimde Vali ceketini çıkartıp, biçerdöverle ayçiçeği hasadı yaptı Vali ceketini çıkartıp, biçerdöverle ayçiçeği hasadı yaptı
Kaynak: AA

Osmaniye, Erzincan, Çamlıca, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meşe odununu bunaltıcı sıcakta mangal kömürüne dönüştürüyorlar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:12:29. #1.13#
SON DAKİKA: Meşe odununu bunaltıcı sıcakta mangal kömürüne dönüştürüyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement