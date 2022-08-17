Ahıska Türkleri seralarda yetiştirdikleri sebzelerle ekonomiye katkı sağlıyor - Son Dakika
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Ahıska Türkleri seralarda yetiştirdikleri sebzelerle ekonomiye katkı sağlıyor

17.08.2022 11:24
Ahıska Türkleri seralarda yetiştirdikleri sebzelerle ekonomiye katkı sağlıyor

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde hayata geçirilen seralarda istihdam edilen Ahıska Türkleri, sebze yetiştirerek hem ailelerine hem de ülkenin ekonomisine katkı sağlıyor.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde hayata geçirilen seralarda istihdam edilen Ahıska Türkleri, sebze yetiştirerek hem ailelerine hem de ülkenin ekonomisine katkı sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Ukrayna'dan getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yerleştirilen Ahıska Türklerinin istihdamlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kurulan seralarda sebze üretimi gerçekleştiriyor.

İlçe sınırları içerisinde "Sebze Yetiştiriciliği İçin Yay Çatılı Sera Projesi" kapsamında oluşturulan ve her biri 1600 metrekare olan 50 sera, Ahıska Türkü 50 ailenin de ekmek kapısı oldu.

Salatalık, biber, domates, patlıcan gibi birçok sebze çeşidinin yetiştirildiği ve toplam 80 bin metrekare alana sahip seralarda 2 bin 500 ton ürün alınması hedefleniyor.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Ahıskalı Türklerin seralarda gerçekleştirdikleri hasat etkinliğine katıldı.

Makas, Erzincan Milletvekili Sayın Burhan Çakır, Üzümlü Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas ve Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, seralardan salatalık ve domates toplayarak çiftçilere bereketli ve bol kazançlar diledi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahıska Türkleri seralarda yetiştirdikleri sebzelerle ekonomiye katkı sağlıyor - Son Dakika

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