Erzincan'ın vazgeçilmez lezzeti kesme kadayıf tatlısı tescillendi - Son Dakika

Erzincan'ın yöresel tatlılarından kesme kadayıf, Valiliğin girişimleriyle coğrafi işaret belgesi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, coğrafi işaret belgesi başvurusu yapılan Erzincan kesme kadayıfı, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mehmet Makas, Erzincan mutfağının en önemli tatlıları arasında yer alan ve patent başvuru süreci tamamlanarak tescil edilen coğrafi işaretli Erzincan kesme kadayıfının ekonomiye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kentte 2006 yılından itibaren kesme kadayıf, yufka ve benzeri ürünlerin imalatı yapan bir firmanın sahibi Fatma Ballı da AA muhabirine, uzun zamandır Erzincan kesme kadayıfı imalatı yaptıklarını söyledi.

Ballı, kentte yemek çeşidinin çok, tatlı çeşidinin az olduğunu, kesme kadayıfın da zahmetle yapıldığını belirtti. Fatma Ballı, Erzincan kesme kadayıfın tescillenmesinin şehrin tanıtımına katkı sunacağını ifade etti.

Kesme kadayıfın ilde yaklaşık 90 yıldır bilinen lezzet olduğuna işaret eden Ballı, "Tarihi 1930'lu yıllara dayalı bir tatlı. Ürünümüzün tescillenmesi şehrimiz için çok güzel oldu. Erzincan Valiliği ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü uzun zamandır coğrafi işaret almak için uğraşıyordu, çok mutluyuz. Şehrimize hayırlı olsun." dedi.

Ballı, bir tepsi Erzincan kesme kadayıf için 5 su bardağı un, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 çorba kaşığı yoğurt, yarım yemek kaşığı alıç sirkesi, 3 yumurta, bir kabartma tozu gerektiğini, bu malzemenin karışımıyla yapılan hamurun yaklaşık bir saat dinlendirildiğini aktardı.

Hamurun ince ve elle kesilmesinin marifet olduğunu anlatan Ballı, kesilen kadayıf hamurunun tepsiye eşit olarak yayılmasının ardından üzerine yaklaşık 350 gram ceviz ve 500 gram tereyağı döküldüğünü belirtti.

Ballı bu işlemler sonrası 150 derecede fırında bir saat pişirilen kesme kadayıf tatlısının üzerine ılık şerbet dökülerek tüketildiğini sözlerine ekledi.