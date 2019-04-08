Erzincan'ın Yeni Belediye Başkanı Bekir Aksun'dan, Vali Arslantaş'a Ziyaret

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde Erzincan Belediye Başkanı olarak seçilen Bekir Aksun, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde Erzincan Belediye Başkanı olarak seçilen Bekir Aksun, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti.



MHP'den Erzincan Belediye Başkanı olarak seçilen Bekir Aksun, Valilik makamına gerçekleştirdiği ziyarette şeref defterini imzalayarak, Vali Arslantaş ile bir süre görüştü. Erzincan'ın yeni Belediye Başkanı Bekir Aksun'un ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Arslantaş, kendisine yeni görevinde başarılar diledi. - ERZİNCAN

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