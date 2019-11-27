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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis

6 saat önce

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sisERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Erzincan kent merkezinde görülen yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Erzincan - Bayburt kara yolu Ahmediye Geçidinde sis nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü. Kar yağışının da etkili olduğu bölgede araç sürücüleri yavaş yavaş ilerleyebildi.

Zeminin kar tuttuğu yüksek kesimlerde hava sıcaklığı da sıfırın altına düştü.

Mezralarda hayvan sürülerini besleyen vatandaşlarda kar hızlanmadan aşağı kesimlere göç yoluna koyuldu.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesi karla karışık yağmurlu havanın etkisi altına girecek. Yağış yüksek kesimlerde kara dönüşecek. Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kars, Ardahan ve Ağrı'da bugün itibariyle başlayıp önümüzdeki Pazar gününe kadar karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklı olarak devam edeceği belirtildi.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis

Erzincan, Bayburt, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:17 Kaynak: İHA
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