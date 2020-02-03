Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor

6 saat önce

Erzincan'ın yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor, System.String[]

Erzincan'ın yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve zaman zaman çok bulutlu geçecek. Gece saatlerinden sonra Erzincan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği bölgede rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.


Meteorolojik uyarı da yapılarak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görülmesi beklendiğinden, ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 4, Iğdır'da 5, Ağrı'da eksi 5, Kars'ta eksi 1, Ardahan'da 3, Erzurum'da 2 derece olacak. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:52 Kaynak: İHA
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