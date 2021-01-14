Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Sakaltutan Geçidi ve Kızıldağ mevkiinde zaman zaman kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kent merkezine beklenen yağış düşmezken yüksek kesimlerde gece saatlerde kar yağışı etkili oldu. Kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Erzincan- Sivas kara yolundaki Sakaltutan ile Kızıldağ Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Seyir halinde olan bazı çekiciler Erzincan- Refahiye kara yolu Tüneller mevkiinde makas atarak kara yolunu ulaşıma kapatırken, kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda maddi ve yaralamalı kazalar meydana geldi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için Karayolları ve polis ekipleri, iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.

Polis ekipleri söz konusu yollarda kar yağışı ve sis nedeniyle tır ile çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurup sürücüleri uyardı.