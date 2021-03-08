Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

08.03.2021 05:02

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor Erzincan'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle kar yağışı etkili olmaya başladı.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

ERZİNCAN - Erzincan'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kentte bir süredir yüksek seyreden hava sıcaklıklarının ardından gece başlayan yağmur, Ahmediye Geçidinde yerini kara bıraktı.

Aralıklı devam eden yağış nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri, Erzincan'da hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının aralıklarla etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Bölgede vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Erzincan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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