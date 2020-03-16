Erzincan'ın yüksek kesimleriyle Bayburt'ta kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'ın yüksek kesimleriyle Bayburt'ta kar yağışı - Son Dakika

Erzincan'ın yüksek kesimleriyle Bayburt'ta kar yağışı

6 saat önce

Birkaç haftadır adeta yazdan kalma günlerin yaşandığı Erzincan ve Bayburt, yeniden yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Erzincan'ın yüksek kesimleriyle Bayburt'ta kar yağışı, System.String[]

Birkaç haftadır adeta yazdan kalma günlerin yaşandığı Erzincan ve Bayburt, yeniden yağışlı havanın etkisi altına girdi. Erzincan merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Bayburt'ta da kar yağışı etkisini artırdı. Meteoroloji zirai don uyarısında bulundu.


Dün akşam saatlerinde yağmur yağışının görüldüğü Erzincan'da bugün sabah itibariyle yüksek kesimlere kar yağdı. Kar zeminde tutmaya başlarken araç sürücüleri yavaş seyretti. Yüksek rakımlı geçit güzergahlarında ilgili kuruluşlara ait karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.


Erzincan kent merkezi için de yoğun yağmur yağışı uyarısında bulunuldu.


Bayburt'ta güne kar yağışıyla uyandı. Kent merkezinde sulu kar yağışı görülürken yüksek kesimlerde kar, tipi etkili oldu.


Meteorolojiden yapılan zirai don uyarısında, "16.03.2020 saat 17.00 ile 20.03.2020 saat 09. 00 tarihleri arasında Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde don hadisesi olacak. Zirai don tehlikesi ve korunma yöntemlerine dikkat edilmesi gerekmektedir" denildi. - ERZİNCAN

Erzincan, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:26 Kaynak: İHA
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