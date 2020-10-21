Erzincan'ın yüksekleri beyaza büründü - Son Dakika

Erzincan'ın yüksekleri beyaza büründü

21.10.2020 09:09
Erzincan'ın yüksekleri beyaza büründü, System.String[]

ERZİNCAN'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmurla birlikte hava sıcaklığı düşerken, Keşiş ve Munzur dağlarına kar yağdı.

ERZİNCAN'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmurla birlikte hava sıcaklığı düşerken, Keşiş ve Munzur dağlarına kar yağdı.

Kent genelinde yağmur nedeni ile hava sıcaklığı düştü, gece yarısından sonra da yüksek kesimlere kar yağmaya başladı. Kentin kuzey kısmında bulunan ve deniz seviyesinden 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları ile güneyinde yer alan ve 3 bin 200 metre yüksekliğindeki Munzur Dağları'nın zirvesi, kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü. Sabah erken saatlerde karlı manzara ile uyananlar, mevsim itibariyle kış hazırlıklarını yapmaya başladıklarını belirterek, havaların bundan sonra daha da soğumasını beklediklerini söyledi.


Erzincan'ın yüksekleri beyaza büründü
Erzincan'ın yüksekleri beyaza büründü
Erzincan'ın yüksekleri beyaza büründü

Munzur, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erzincan'ın yüksekleri beyaza büründü - Son Dakika

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