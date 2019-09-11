Son Dakika Haberleri: Erzincan'ın zirvesine kar yağdı
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Erzincan'ın zirvesine kar yağdı

1 saat önce

Erzincan'ın en yüksek dağı Esence'ye mevsimin ilk karı düştü.

Erzincan'ın en yüksek dağı Esence'ye mevsimin ilk karı düştü.

Üzümlü ilçesinde etkili olan soğuk hava ve yağmur, gece saatlerinde 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın zirvesinde, yerini kara bıraktı.

Vatandaşlardan Muhsin Başgöl, ilçe merkezinden kolaylıkla görülen dağın zirvesinin beyaza büründüğünü belirterek, "Dün gece yağmur yağdı, hava bayağı soğuktu. Sabah kalktığımızda da Esence Dağı'na kar yağdığını gördük. Eylül ayında kar yağdı ve iyiden iyiye de havalar düşüşe geçti. İnşallah havalar böyle gitmez. Eğer havalar böyle giderse üzüm üreticilerini etkiler. Üzümlerde çatlama olur." değerlendirmesinde bulundu.

Erzincan'ın zirvesine kar yağdı

Erzincan, Üzümlü, Esence, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:38 Kaynak: AA
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