Erzincan İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi etkinlikleri - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığının 1000 Okul Projesi kapsamında desteklenen Erzincan İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin tarih bilincini artırmak için 'Tarih Sokağı' oluşturuldu ve okul öğretmenlerinin desteği ile okul bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1000 okul projesi kapsamında desteklenen Erzincan İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir dizi faaliyetler gerçekleştirildi. Bu kapsamda lisenin bahçesine okuldan mezun olanların anısına fidan dikimi gerçekleştirildi ve tarih öğretmeni Yakup Kutsal tarafından öğrencilerin tarih bilincini artırmak için 'Tarih Sokağı' oluşturuldu.

Okul Müdürü Recai Güneş, "Okulumuzu daha da güzelleştirmek için okul bahçesine öğretmenlerimizin desteğiyle mezunlar adına fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu ağaçlar okul bahçesini güzelleştirmek ve öğrencilerin teneffüslerde faydalanması için okulumuza her zaman destek olan mezunların anısına dikilmiştir." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının 1000 Okul Projesi kapsamında Erzincan İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yanı sıra Erzincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Erzincan Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'de bulunuyor.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcıları Ferhat Albayrak, Murat Demir, Okul Müdürü Recai Güneş ve öğretmenlerin katılımı ile Erzincan İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 'Tarih Sokağı' açılışı yapılıp okul bahçesine 51 adet fidan toprakla buluşturdu.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Pandemi dolayısıyla zor günler geçiriyoruz. İnsanlarımıza, gençlerimize, öğrencilerimize ormanın yeşilin ve doğanın ne kadar önemli olduğunu anlatmamız ve öğretmemiz gerekiyor." dedi.

Öte yandan Mersin'de yapılan Havalı ve Ateşli Silahlar müsabakalarında Türkiye 3. olan, aynı zamanda Milli Takıma seçilen okulun öğrencisi Elif Zeynep Geçim'e okul tarafından hediye edilen tablet Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün tarafından takdim edildi. - ERZİNCAN