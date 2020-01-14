Erzincan itfaiyesi 2019 yılında 3 bin 500 kişiye eğitim verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan itfaiyesi 2019 yılında 3 bin 500 kişiye eğitim verdi - Son Dakika

Erzincan itfaiyesi 2019 yılında 3 bin 500 kişiye eğitim verdi

6 saat önce

Erzincan Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından 2019 yılı içerisinde 3 bin 500 kişiye yangın eğitimi verildi.

Erzincan itfaiyesi 2019 yılında 3 bin 500 kişiye eğitim verdi, System.String[]

Erzincan Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından 2019 yılı içerisinde 3 bin 500 kişiye yangın eğitimi verildi.


Erzincan Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği personelleri tarafından 2019 yılında 38 resmi ve özel kurumda görev yapan 3 bin 500 kişiye itfaiye hizmetleri ile yangın önleme ve yangın güvenliği konularında eğitim verildi. Tahliye tatbikatlarında yapıldığı eğitimde kurumlara temel yangın güvenliği, yangından korunma, yangın önleme ve söndürme yöntemleri, söndürme maddelerinin kullanımı, acil durumlarda hareket tarzı konularında da bilgilendirme yapıldı. 2020 yılı Ocak ayı içerisinde ise Erzincan Valiliği ve ek hizmet binalarında görev yapan yangın söndürme ekipleri ile 3. Ordu Komutanlığı bünyesinde görevli askeri itfaiye ekiplerine yangına müdahale konularında eğitim verilerek tahliye tatbikatı yaptırıldı. 2019 yılı içerisinde İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden 500 öğrenciye itfaiyecilik mesleği ve görevleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.


Öte yandan yangın ve afetlerde, can ve mal kayıplarının önlenmesi veya en aza indirilmesi amacıyla 2020 yılında da İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim ve tatbikatlara devam edeceği belirtildi. - ERZİNCAN

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Farklı partilerde görev alan 5 belediye başkanı, AK Parti'ye geçiş yaptı
Dalila Jakupovic, nefes almakta zorlanınca maçı yarıda bıraktı İdrarını tutamayınca yangın çıktı! Talihsiz adam feci şekilde can verdi Yalnız yaşayan şahıs yaşamına son verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 22:35:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan itfaiyesi 2019 yılında 3 bin 500 kişiye eğitim verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]