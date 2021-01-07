Erzincan itfaiyesi 2020 yılında 415 yangına müdahale etti - Son Dakika

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2020 yılında toplam 415 yangın olayına müdahale etti.

2020 yılındaki yangınların 39'u konut ve apartmanlarda gerçekleşirken, 17 işyeri yangını, 49 motorlu araç yangını, 5 ticari depo yangını, 1 endüstri tesis yangını, 31 trafo/ baca/çatı yangını, 2 ahır yangını, 21 odun/kömür/ saman deposu yangını, 3 orman yangını, 1 ekili tarım arazisi yangını, 230 harabe/ot/ çöp/arazi yangını ve 19 anız/çalı yangını meydana geldi.

Aynı zamanda İtfaiye Müdürlüğü 415 yangına müdahale etmesinin yanı sıra su baskınında su tahliyesi, baca temizleme, kapı açma, yol/meydan/pazaryeri alanları yıkama, hayvan kurtarma işlemi, intihar vakasına müdahale gibi çeşitli olaylarda bin 644 müdahalede bulundu. Bu süreçte İtfaiye Eğitim Amirliği 15 kurum ve işyerinde de bin 151 kişiye yangın tatbikatı ve yangın eğitimi verdi.

Pandemi dolayısıyla da dezenfekte çalışmalarında etkin rol alan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yol, meydan ve pazar yeri gibi alanlarda 2020 yılında 503 yıkama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. - ERZİNCAN