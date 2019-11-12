Erzincan itfaiyesi bilinçlendiriyor

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından okullarda ve resmi kurumlarda deprem, yangın ve kurtarma tatbikatları yapılıyor.



Eğitimler kapsamında Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Ortaokulunda ve Erzincan İl Özel İdaresinde yangın tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikatlarda yangın esnasında yapılması gerekenler anlatılarak uygulandı. Doğal afetler ve yangınlardan koruma ve alınacak tedbirler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Son olarak yangın söndürme tatbikatı yapıldı.



Ayrıca Erzincan Çukurkuyu Fatih İlkokulu anasınıfı da İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarete anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri ve veliler katıldı. Ziyaret sırasında eğitim amiri tarafından bilgilendirmeler yapılarak hizmet binası gezdirildi. Olaylara müdahalede kullanılan araç ve ekipmanlar hakkında bilgi verildi.



Öğrenciler itfaiye ekiplerine kendilerine verdikleri bilgilerden dolayı teşekkürlerini ilettiler. - ERZİNCAN