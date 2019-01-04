Erzincan İtfaiyesi Geçen Yıl 426 Yangına Müdahale Etti

Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin geçen yıl 426 yangına müdahale ettiği bildirildi.

Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin geçen yıl 426 yangına müdahale ettiği bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, 2018 yılında kentte 426 yangının meydana geldiği belirtilerek, İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yangınlara hızla müdahale ettiği belirtildi.



İtfaiye ekiplerinin yangın konusunda 28 kurum ve iş yeri personeline eğitim verdiği de anlatılan açıklamada, ekiplerin ayrıca su baskını, su tahliyesi, baca temizleme, kapı açma, yol, meydan, pazar yeri alanları yıkama, hayvan kurtarma ile intihar vakasından oluşan 1709 olaya müdahale ettiği kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Basşoy da belediyenin önemli hizmetlerinden birisinin yangınlara müdahale etmek olduğunu anlatarak, itfaiye binası ile araçları da yenilediklerini ifade etti.



Başsoy, olaylara müdahaledeki başarıda bunların yanı sıra personelin de büyük katkısı olduğunu dile getirdi.

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