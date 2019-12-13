Erzincan Jandarma Komutanı Altıntaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Erzincan Jandarma Komutanı Altıntaş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Erzincan Jandarma Komutanı Altıntaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Erzincan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihte bulundu.

Erzincan Jandarma Komutanı Altıntaş, AA'nın

Erzincan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihte bulundu.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Altıntaş, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri oyladı.

Altıntaş, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor" ve spor kategorisinde Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasında birbirinden güzel fotoğrafların bulunduğunu ifade eden Altıntaş, şunları belirtti:

"Haber kategorisinde Mehmetçiğin bir evladımıza yakınlaşmasını gösterdiği fotoğraf ve bu kızımızın yüzündeki gülümsemenin yakalanması benim için çok ayrı anlam ifade ediyor. Spor kategorisinde 'Milli yüzücüden Tokyo hedefi' fotoğrafı çok hoşuma gitti. Sporcumuzun azminin taktire şayan olduğunu düşünüyorum. Yaşam kategorisinde 'Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor' fotoğrafındaki kızımızın yüzündeki yaraya rağmen hayata olan bağlılığı gerçekten beni çok duygulandırdı."

Erzincan, Jandarma, Altıntaş, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:50 Kaynak: AA
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