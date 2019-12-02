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Erzincan ? karda mahsur kalan ampute futbol takım sporcularını afad ve güvenlik güçleri kurtardı
6 saat önce
Karda mahsur kalan ampute futbol takım sporcularını AFAD ve güvenlik güçleri kurtardıERZİNCAN,(DHA)
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:22 Kaynak: DHA
Karda mahsur kalan ampute futbol takım sporcularını AFAD ve güvenlik güçleri kurtardı
ERZİNCAN,(DHA)
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