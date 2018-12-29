Son Dakika Haberleri: Erzincan Karın Ağrısıyla Gitti, Vücudundan 200 Adet Taş Çıkarıldı

Erzincan Karın Ağrısıyla Gitti, Vücudundan 200 Adet Taş Çıkarıldı

1 saat önce

Erzincan'da, karın ağrısı şikayeti hastaneye başvuran 21 yaşındaki Zeynep Çadırkaya'nın safra kesesinden 200'e yakın taş çıkartıldı.

Erzincan'da, karın ağrısı şikayeti hastaneye başvuran 21 yaşındaki Zeynep Çadırkaya'nın safra kesesinden 200'e yakın taş çıkartıldı.

Erzincan'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi Zeynep Çadırkaya yaklaşık 5 aydır karın ağrısı şikayeti yaşıyordu. Dün Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bu şikayetle başvuran genç kadının, yapılan tahlil ve ultrason filminin ardından safra kesesinde taş olduğu tespit edildi.

Yapılan tetkiklerin ardından hastaneye yatırılan Zeynep Çadırkaya(21) bu sabah saatlerinde ameliyata alındı. Hastane Başhekimi Genel Cerrah Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Orhan Çimen tarafından yapılan operasyonda genç kadının safra kesesi alındı. Genellikle bu tür şikayetlerde alınan safrada 2 veya 3 taş ile karşılaşan operasyon ekibi bu defa safrayı açınca taşların sayısını görünce şaşırdı.

Başhekim Dr. Orhan Çimen, yarım saat süren operasyon sonunda, meslek hayatında ikinci kez bu kadar çok taş ile karşılaştığını ifade ederek; Safra kesesini dışarı aldıktan sonra taşları merak ettik, 200'e yakın taş olduğunu gördük. Çok sık karşılaştığımız bir vaka değil, bizde şaşırdık bu kadar çok taş çıkmasına. Şu an hastamızın durumu gayet iyi dedi.

Kendisine safra kesesinde taş olduğunu söylenince, sayısının bu kadar çok olacağını tahmin etmediğini söyleyen Zeynep Çadırkaya ise; Ultrasonda çok sayıda taş var denmişti ama bu kadarını bende beklemiyordum diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:00 Kaynak: DHA

Çadırkaya, Erzincan, Güncel
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