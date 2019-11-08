Erzincan, Kars ve Ardahan'da Mevlit Kandili kutlandı

Erzincan, Ardahan ve Kars'ta Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Erzincan'daki camilere giden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu namaz kılarak dua etti.

Vatandaşlardan bazılarının soğuk havaya rağmen cami avluları ile kaldırımlarda namaz kıldığı görüldü.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Terzibaba Camisi'nde verdiği vaazda, feyiz, bereket ve hikmetlerle dolu kandil gecesinin insanlık alemi için hayır, huzur ve barışa vesile olmasını diledi.



Mevlid-i Nebi Haftası'nın bu yılki temasının "Peygamberimiz ve aile" olduğunu belirten Çetin, "Güzel bir örnek, hak ve hakikatin şahidi, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilen Efendimiz Muhammed'e (SAV) salatu selam olsun. İnsanlığı vahyin ışığında karanlıklardan aydınlığa çıkaran kutlu Nebi'nin doğum yıl dönümü olan bu mübarek geceye ulaşmanın sevincini yaşayan Mümin kardeşlerimin Mevlit Kandillerini tebrik ediyorum." dedi.

Kentteki camilerde vatandaşlara kandil simidi ile mevlit şekeri ikram edildi.

Kars

Kars'ta Evliya ve tarihi Fethiye camilerinde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi. Cami çıkışında vatandaşlara lokma ve lokum ikram edildi.

Sarıkamış ilçesinde de kandil dolayısıyla vatandaşlar camilerde namaz kılıp dua etti. Daha sonra İlçe Müftülüğünce ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i gören vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Ardahan

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in 14 asır evvel insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkaran ilahi mesajı getirdiğini ve yüce ahlakı ile tüm insanlığa örnek olduğunu hatırlatarak, "Sevgili Peygamberimizin günümüzden 14 asır önce alemlere rahmet olarak dünyaya gelmesi vesilesiyle 'Mevlid-i Nebi Haftası'nı' idrak ediyoruz." diye konuştu.

Programa katılanlara Ardahan Müftülüğü görevlilerince gül dağıtıldı.