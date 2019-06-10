Son Dakika Haberleri: ERZİNCAN Kaza kurbanı çift yan yana defnedildi
Son Dakika Güncel Haber

ERZİNCAN Kaza kurbanı çift yan yana defnedildi

7 saat önce

Kaza kurbanı çift yan yana defnedildiBayram tatilini Erzincan'da geçirdikten sonra Ankara'ya dönerken meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden Oğuz ve Ayşe Asan Çifti dua ve gözyaşları arasında yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

Kaza kurbanı çift yan yana defnedildi
Bayram tatilini Erzincan'da geçirdikten sonra Ankara'ya dönerken meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden Oğuz ve Ayşe Asan Çifti dua ve gözyaşları arasında yan yana kazılan mezarlara defnedildi.
Kaza Yozgat-Ankara karayolunda dün sabah 09.00'da meydana geldi. Bayram tatilini geçirdikleri Erzincan'dan Ankara'ya dönenmek için yola çıkan Oğuz Asan (33) yönetimindeki 34 FD 9713 plakalı otomobil, Sarayköyü mevkiinde Demirci köprüsünün korkuluklarına çarptı. Korkulukları parçalayan otomobil 8 smetre yükseklikten kuru dere yatağına düştü. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Oğuz Asan (33) ve eşi Ayşe Asan (30) hayatını kaybederken, 4 yaşındaki kızları Zeynep ise ağır yaralandı.
Trafik kazasında hayatını kaybeden Asan çiftinin cenazeleri karayoluyla memleketleri Erzincan'a getirildi. Terzibaba Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından genç çiftin cenazeleri Terzibaba Mezarlığı'nda hazırlanan yan yana mezarlarda dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza da hayatını kaybeden Anne Ayşe Asan'ın 3 aylık hamile olduğu öğrenilirken, araçtan yaralı olarak çıkarılan 4 yaşındaki Zeynep'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
ERZİNCAN Kaza kurbanı çift yan yana defnedildi
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:40 Kaynak: DHA
Ankara, Erzincan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Etkisiz hale getirilen terörist, Merasim Sokak saldırısındaki 29 şehidin faili çıktı! E-5 karayolunda kaza yapan sürücülerin tekme tokat kavgası cep telefonuyla kaydedildi Kovanları taşıyan araç kaza yaptı, ortalığa savrulan binlerce arı vatandaşları soktu Mansur Yavaş'tan Ankaragücü taraftarına müjde!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:19:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ERZİNCAN Kaza kurbanı çift yan yana defnedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]