Erzincan kazazedeleri kurtarırken o anları saniye saniye kaydetti

Kazazedeleri kurtarırken o anları saniye saniye kaydetti

Erzincan'da nöbet dönüşü karşılaştığı trafik kazasında araçta sıkışan sürücüye yardım eden Salih Sevimli, o anları kendi kamerası ile görüntüledi. Sevimli elindeki kamerası ile bir yandan görüntü çekerken, diğer yandan yaralıları aracın içerisinden çıkarmak için uğraştı.

İstanbul'dan Bitlis istikametine yük götüren İlhamin Sancar yönetimindeki 13 DD 996 plakalı TIR Erzincan ? Sivas Karayolu Sakaltutan Mevki'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada TIR sürücüsü ve bir kişi hafif şekilde yaralandı. Erzincan Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Salih Sevimli, nöbet sonrası evine dönerken kent merkezinde kazayı görünce yaralıların yardımına koştu. Devrilen TIR'ın üzerine çıkarak TIR sürücüsünü bulunduğu yerden çıkaran Salih Sevimli, hem kamerasıyla görüntü çekti hem de yaralıya yardım etti. Çektiği kaza görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan Sevimli, yardıma muhtaç insanların görüntüsünü kaydetmekte bir sakınca olmadığını savunarak; Bu tür olayları kayıt altına alarak yardıma muhtaç bir canlıya el uzatarak dünyanın ve insanlığın görerek örnek almasını sağlamalıyız diye konuştu.