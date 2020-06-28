Erzincan ? Kemah'ta köyde çıkan yangında 5 ev ile ahır ve samanlık yandı - Son Dakika
Erzincan ? Kemah'ta köyde çıkan yangında 5 ev ile ahır ve samanlık yandı
Erzincan ? Kemah'ta köyde çıkan yangında 5 ev ile ahır ve samanlık yandıCoşkun MENEK /ERZİNCAN DHA - Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Karaca köyünde çıkan yangında 5 ev, ahır ve samanlık yanarak kül oldu.
Erzincan ? Kemah'ta köyde çıkan yangında 5 ev ile ahır ve samanlık yandı
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28.06.2020 03:37:54. #1.13#
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