Erzincan ? Kemah'ta köyde çıkan yangında 5 ev ile ahır ve samanlık yandı - Son Dakika

Coşkun MENEK/ERZİNCAN DHA - Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Karaca köyünde çıkan yangında 5 ev, ahır ve samanlık yanarak kül oldu.

Erzincan ? Kemah 'ta köyde çıkan yangında 5 ev ile ahır ve samanlık yandı

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