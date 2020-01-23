Erzincan Kent Konseyi Danışma Meclisinden Rektör Levent'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan Kent Konseyi Danışma Meclisinden Rektör Levent'e ziyaret - Son Dakika

Erzincan Kent Konseyi Danışma Meclisinden Rektör Levent'e ziyaret

6 saat önce

Gazeteci-Yazar Hikmet Köksal'ın başkanlığını yaptığı Erzincan Kent Konseyi Danışma Meclisi Rektör Prof. Dr. Akın Levent'i ziyaret etti.

Erzincan Kent Konseyi Danışma Meclisinden Rektör Levent'e ziyaret, System.String[]

Gazeteci-Yazar Hikmet Köksal'ın başkanlığını yaptığı Erzincan Kent Konseyi Danışma Meclisi Rektör Prof. Dr. Akın Levent'i ziyaret etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Kent Konseyi Danışma Meclisinin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Kent Konseyi Danışma Meclisine ziyaretleri için teşekkür ederek, halkın yönetime katılması ve şehrin yönetiminde söz sahibi olması adına bir araya gelinen bu meclisin şehrin büyümesine ve birlik beraberliğine vesile olmasında önemli rol oynayacağına olan inancını belirtti. - ERZİNCAN

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:27 Kaynak: İHA
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