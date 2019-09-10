Son Dakika Haberleri: Erzincan keşiş dağı'nın zirvesi beyaza büründü
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Erzincan keşiş dağı'nın zirvesi beyaza büründü

21 dakika önce

Keşiş Dağı'nın zirvesi beyaza büründüErzincan'da öğlen saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmurla birlikte hava sıcaklığı düşerken, 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.

Keşiş Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

Erzincan'da öğlen saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmurla birlikte hava sıcaklığı düşerken, 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.

Kentin bazı kesimlerinde yağmur nedeni ile hava sıcaklığı düştü, öğleden sonra da yüksek kesimlere kar yağmaya başladı. Kentin kuzey kısmında bulunan, deniz seviyesinden 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nın zirvesi kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü. Vatandaşlar, mevsim itibariyle kış hazırlıklarını yapmaya başladıklarını belirterek, havaların bundan sonra daha da soğumasını beklediklerini söyledi.

Erzincan keşiş dağı'nın zirvesi beyaza büründü

Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:11 Kaynak: DHA
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