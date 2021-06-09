Valiliğimiz himayelerinde hazırlanan çalışmalar neticesinde coğrafi işaret başvurusu yapılan "Erzincan Kesme Kadayıfı" Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylanarak, tescillenmiştir.
Valimiz Sayın Mehmet Makas, Erzincan mutfağının en önemli tatlıları arasında yer alan ve patent başvuru süreci tamamlanarak, tescil edilen coğrafi işaretli Erzincan Kesme Kadayıfı'nın ekonomiye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Erzincan Kesme Kadayıfı, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı - Son Dakika