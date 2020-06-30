ERZİNCAN Köy yolunda asfalt döken ekipler heyelandan son anda kurtuldu
Köy yolunda asfalt döken ekipler heyelandan son anda kurtulduERZİNCAN'ın Kemah ilçesine bağlı Yücebelen Köyü'ne ulaşımın sağlandığı yola asfalt dökmeye çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, aniden bastıran dolu ve sağanak sonrası meydana gelen heyelandan kendilerini son anda kurtardı.
Köy yolunda asfalt döken ekipler heyelandan son anda kurtuldu
ERZİNCAN'ın Kemah ilçesine bağlı Yücebelen Köyü'ne ulaşımın sağlandığı yola asfalt dökmeye çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, aniden bastıran dolu ve sağanak sonrası meydana gelen heyelandan kendilerini son anda kurtardı. Heyelan sebebiyle köy yolu ulaşıma kapandı.
Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri, Kemah ilçesine bağlı Yücebelen Köyü'nün yolunun alt yapısını tamamladıktan sonra bugün sabah saatlerinde asfalt çalışmasına başladı. Genişletilen yolun 10 kilometrelik bölümünü asfaltlamaya başlayan ekipler, aniden bastıran dolu ve sağanak sebebiyle çalışmalarına ara verdi. Şiddetli sağanak sonrası bölgede heyelan oluştu. Tonlarca toprağın çamur gibi aktığı bölgede işçiler son anda kurtuldu. Yolda dev yarıklara sebep olan heyelan sonrası ekipler, asfalt malzemesiyle açılan çukurları kapatmaya çalıştı. Yücebelen Köyü'nün yolunu ulaşıma kapatan heyelan sonrası ekipler, çalışmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:47 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ERZİNCAN Köy yolunda asfalt döken ekipler heyelandan son anda kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:57 Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi 16:38 Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 15:42 Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 15:12 Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı 14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 14:24 Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 11:40 Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor 08:11 Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu 00:33 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı 22:17 Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı