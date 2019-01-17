Erzincan Köyde Mahsur Kalan Hamile Kadın Kurtarıldı
1 saat önce
Erzincan'ın Tercan İlçesine bağlı Küllüce Köyü'nde doğum sancıları başlayan kadın, kar ve tipi nedeniyle İl Özel İdare ekiplerinin 3 saat saatler süren çalışması sonucu hastaneye yetiştirildi.
Erzincan
'ın Tercan
İlçesine bağlı Küllüce Köyü'nde doğum sancıları başlayan kadın, kar ve tipi nedeniyle İl Özel İdare ekiplerinin 3 saat saatler süren çalışması sonucu hastaneye yetiştirildi. Tercan ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Küllüce Köyü'nde doğum sancıları başlayan Semra Yılmaz'ın (27) yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kar
yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan köy yolunda çalışma başlatan Erzincan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri 112 ekipleri ile birlikte yaklaşık iki saat sonra köye ulaştı. Hamile kadın ambulansa alınarak Tercan Devlet Hastanesi
'ne yetiştirildi. Hastanede doğum yapan Semra Yılmaz'ın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Tedavisi süren Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KENT GENELİNDE 252 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI
Devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan genelinde eğitime bir gün ara verilirken, 252 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi 8 greyder, 1 dozer, 6 kepçe, 4 bıçaklı kamyon ile birlikte 11 ekiple kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:49 Kaynak: DHA
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