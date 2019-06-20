ERZİNCAN Koyunlarını otlatırken uçurumdan düştü
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Koyunlarını otlatırken uçurumdan düştüErzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz Köyü'nde koyunlarını otlatırken uçuruma düşen Ömer Faruk Küçükkaya (15) yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:02 Kaynak: DHA
Koyunlarını otlatırken uçurumdan düştü Erzincan
'ın Kemah
ilçesine bağlı Oğuz Köyü'nde koyunlarını otlatırken uçuruma düşen Ömer Faruk Küçükkaya (15) yaralandı.
Olay, bugün sabah satlerinde Erzincan'a 80 kilometre uzaklıktaki Kemah ilçesine bağlı Oğuz Köyü kırsalında meydana geldi. Ailesine ait koyunları otlatırken kar kütlesinin üzerinden karşıya geçmeye çalışan Ömer Faruk Küçükkaya, ayağının kayması sonucu yaklaşık 25 metreden uçuruma düştü. Düştüğü yerde aldığı darbeyle baygınlık geçiren Küçükkaya, amcası tarafından bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından Ömer Faruk Küçükkaya, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırık ve ezilmeler olan küçük çobanın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenidi.
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