Son Dakika Haberleri: Erzincan Merkezli 10 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Erzincan Merkezli 10 İlde Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Erzincan merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4'ü muvazzaf 10 zanlı yakalandı.

Erzincan Merkezli 10 İlde Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Erzincan merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4'ü muvazzaf 10 zanlı yakalandı.


Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde, Erzincan merkezli 10 ilde belirlenen çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda 4 muvazzaf subay ve astsubay ile daha önce meslekten ihraç edilen ve emekli olan 6 eski asker gözaltına alındı.


Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada bulunan bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.


Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, Erzincan Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:18 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Erzurum'da Aday Gösterdiği 2000 Doğumlu Genç İsim Dikkatleri Üzerine Topladı Kızını Kiralık Otomobille Kaçırıp Güvenlik Görevlisini Metrelerce Sürükledi! Kamera Kayıttaydı

Gazetecileri Görünce Soyunan Trans Birey, İl Dışına Çıkarıldı Erdoğan, SMA Hastalarının İlaç Bedelinin Geri Ödenmesiyle İlgili Sorunun Çözüldüğünü Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 15:20:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan Merkezli 10 İlde Fetö/pdy Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]