Son Dakika Haberleri: Erzincan Merkezli 4 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Erzincan Merkezli 4 İlde Fetö/pdy Operasyonu

9 dakika önce

Erzincan merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4'ü muvazzaf 8 asker yakalandı.

Erzincan Merkezli 4 İlde Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Erzincan merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4'ü muvazzaf 8 asker yakalandı.


Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Erzincan, Ankara, Trabzon ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 muvazzaf subay ve astsubay ile daha önce meslekten ihraç edilen ve emekli olmuş 4 asker gözaltına alındı.


Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada bulunan bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.


Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Erzincan Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:12 Kaynak: AA

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