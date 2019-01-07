Son Dakika Haberleri: Erzincan Merkezli 4 İldeki Fetö Operasyonu

Erzincan Merkezli 4 İldeki Fetö Operasyonu

1 saat önce

Erzincan merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye çıkartılan biri eski, 9 öğretim görevlisinden 2'si tutuklandı.

Erzincan Merkezli 4 İldeki Fetö Operasyonu, System.String[]
Erzincan merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye çıkartılan biri eski, 9 öğretim görevlisinden 2'si tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan'ın yanı sıra Ankara, İstanbul ve Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 8'i aktif görevde, biri meslekten ihraç edilen 9 öğretim görevlisi, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip Erzincan Adliyesine sek edildi.

Erzincan Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan zanlılardan 1'i savcılık sorgusu sonrası serbest bırakılırken diğer 8'i ise tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlikçe yeniden sorgulanan zanlılardan 2'si tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:41 Kaynak: AA

Erzincan, Güncel
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