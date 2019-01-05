Erzincan Merkezli 5 İldeki Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Erzincan merkezli 5 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Erzincan
merkezli 5 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan yanı sıra Ankara
, İstanbul
, Malatya
ve Hatay
'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 7 muvazzaf astsubay ve uzman çavuşun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 3 zanlı ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:53 Kaynak: AA
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