Son Dakika Haberleri: Erzincan Merkezli 5 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

Erzincan Merkezli 5 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Erzincan merkezli 5 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Erzincan Merkezli 5 İldeki Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Erzincan merkezli 5 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan yanı sıra Ankara, İstanbul, Malatya ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 7 muvazzaf astsubay ve uzman çavuşun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.


Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 3 zanlı ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:53 Kaynak: AA

TSK, Erzincan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzey Irak'tan Acı Haber Geldi: 1 Askerimiz Şehit Oldu Efsane Futbolcu Maradona, Mide Kanaması Teşhisiyle Hastaneye Kaldırıldı

Fener Rum Patriği, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne Bağımsızlık Kazandıracak Kararnameyi Poroşenko'ya Verdi Ezgi Mola, Evleneceği Kişiye Enis Arıkan Şartı Koştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 14:58:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan Merkezli 5 İldeki Fetö/pdy Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]