Son Dakika Haberleri: Erzincan merkezli 6 ilde sahtecilik iddiasıyla 17 zanlı yakalandı
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Erzincan merkezli 6 ilde sahtecilik iddiasıyla 17 zanlı yakalandı

6 saat önce

Erzincan merkezli 6 ilde, sahte sağlık ve engelli raporları düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan merkezli 6 ilde sahtecilik iddiasıyla 17 zanlı yakalandı, System.String[]

Erzincan merkezli 6 ilde, sahte sağlık ve engelli raporları düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte engelli raporu ya da sağlık raporu düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları belirlenen suç şebekesine yönelik 3 ay önce çalışma başlattı.

Bu çerçevede gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucu, söz konusu suça karıştıkları belirlenen zanlıların yakalanması amacıyla Erzincan'ın yanı sıra İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Antalya'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3'ü Erzincan'daki bir hastanede çalışan 17 zanlı yakalandı. Diğer illerde gözaltına alınan zanlılar da Erzincan'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Soruşturma çerçevesinde bu zanlılar dışındaki bazı kişilerin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Başsavcı, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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