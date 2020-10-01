Erzincan merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

Erzincan merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Erzincan merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Erzincan merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 6 zanlı yakalandı, System.String[]

Erzincan merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, aralarında polis okulu öğrencilerinin "mahrem imamı" olan ve iki kişinin aktif görevde olduğu 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik Erzincan, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay ve Kayseri'de operasyon düzenledi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'a getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü, Erzincan, Kayseri, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

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