Erzincan merkezli 6 ildeki sahtecilik operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan merkezli 6 ildeki sahtecilik operasyonu - Son Dakika

Erzincan merkezli 6 ildeki sahtecilik operasyonu

6 saat önce

Erzincan merkezli 6 ilde, sahte sağlık ve engelli raporları düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli serbest bırakıldı.

Erzincan merkezli 6 ildeki sahtecilik operasyonu, System.String[]

Erzincan merkezli 6 ilde, sahte sağlık ve engelli raporları düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli serbest bırakıldı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte engelli raporu ya da sağlık raporu düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle Erzincan'ın yanı sıra İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Antalya'da düzenlenen operasyonda yakalanan 3'ü hastane çalışanı 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü savcılık sorguları sonrası, 4 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Erzincan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı
16 yaşındaki kızı başından vurup yol kenarına atan şüpheli, saklandığı evde yakalandı Direksiyonda fenalaşan sürücü, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi Antalya'da Aralık ortasında deniz keyfi!

Son Dakika Haberleri
18:45 Ankara akşener geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerek-detay - Son Dakika
18:44 Emine Erdoğan: "Son 30 yılda bebek ve çocuk ölümlerini en hızlı düşüren ikinci ülkeyiz" - Son Dakika
18:43 Ödemiş'te öldürülen okul müdürü, ölümünün ikinci yılında anıldı - Son Dakika
18:42 TİKA'dan Gazze'deki engellilere destek - Son Dakika
18:38 Muğla fethiye'de ağaç kesimine tepki - Son Dakika
17:38 Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Son Dakika
17:29 Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 18:47:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan merkezli 6 ildeki sahtecilik operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]