Erzincan merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Erzincan, İstanbul , Tekirdağ , Balıkesir , Kahramanmaraş , Kayseri ile Malatya 'daki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aktif görevde bulunan 3'ü muvazzaf asker, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ( TSK ) FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"nın deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

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