Erzincan merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Erzincan merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Erzincan merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalandı.

Erzincan merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalandı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün sivil mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla örgütle bağlantısı bulunan bir kısmı aktif görevde öğretmen, avukat ile daha önce görevlerinden ihraç edilmiş memurların da aralarında bulunduğu zanlılara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Erzincan merkezli 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir kısmı aktif görevdeki 14 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Son Dakika

Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu

Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü

Hemşirelere "Ben salağım" yazdırdığı iddia edilen başhekim görevden alındı: Tepkimi saygı içinde sözlü olarak gösterdim

Japonya Başbakanı, korona tedbirlerini hiçe sayıp yemekli toplantı düzenlediği için halktan özür diledi

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı ifadeler: Görüş ayrılıklarımız olsa da Erdoğan sözünü tutan biri

Gizemli elektrik kesintilerinin sığırcıkların dansından kaynaklandığı ortaya çıktı

Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek

Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar