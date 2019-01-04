Son Dakika Haberleri: Erzincan Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Erzincan Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

30 dakika önce

Erzincan merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 öğretim görevlisi gözaltına alındı.

Erzincan Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Erzincan merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 öğretim görevlisi gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün üniversitedeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8'i aktif görevde bulunan, biri meslekten ihraç edilen 9 öğretim görevlisi hakkında yakalama kararı verildi.


Karar doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Erzincan'ın yanı sıra Ankara, İstanbul ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda aktif görevdeki 8 öğretim görevlisini gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.


Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Soruşturma çerçevesinde meslekten ihraç edilen bir öğretim görevlisinin de arandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:37 Kaynak: AA

Erzincan, Güncel
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