Erzincan Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Erzincan merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 askerden 6'sı tutuklandı.

Erzincan merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 askerden 6'sı tutuklandı.



Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Erzincan yanı sıra Ankara, Trabzon ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si muvazzaf, 4'ü emekli ve meslekten ihraç edilen 6 asker savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 2 asker ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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