Son Dakika Haberleri: Erzincan Merkezli Tarihi Eser Operasyonu

Erzincan Merkezli Tarihi Eser Operasyonu

11 saat önce

Erzincan merkezli 11 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Erzincan merkezli 11 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, önceki gün Erzincan merkezli 11 ilde 34 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 12'si emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, 13 kişi sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgusu yapılan zanlılardan cezaevi firarisi olduğu öğrenilen 1 kişi tutuklandı, 10'u sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla, 2'si savcılıkça serbest bırakıldı. Olayla ilgili 6 firari şüpheli aranıyor.

Operasyonda ele geçirilen bin 53 tarihi eserin fotoğrafı Erzincan Valiliği tarafından basınla paylaşıldı.

Ele geçirilen eserler arasında bulunan 974 Roma dönemine ait sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen 26 şarap testisi, 45 farklı figürlerde obje, 4 el yazması kitap, 3 el çizimi harita, farklı ebatlarda motif işlemeli tabaklar ile 1 metre yüksekliğinde boş küp dikkati çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:14 Kaynak: AA

Erzincan, Güncel
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