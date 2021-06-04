Erzincan Milletvekilleri ve Ak Parti İl Başkanından Valimiz Sayın Mehmet Makas'a Nezaket Ziyareti - Son Dakika

Erzincan Milletvekilleri ve Ak Parti İl Başkanından Valimiz Sayın Mehmet Makas'a Nezaket Ziyareti

Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır ve AK Parti İl Başkanı Sayın Mehmet Cavit Şireci, Valimiz Sayın Mehmet Makas'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır ve AK Parti İl Başkanı Sayın Mehmet Cavit Şireci, Valimiz Sayın Mehmet Makas'a nezaket ziyaretinde bulundular. Gerçekleştirilen ziyarette Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile görüşen Valimiz Sayın Mehmet Makas, nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Son Dakika

Mehmet Ali Erbil, gözyaşları içinde anlattı: Bizi üvey babaya ezdirdiği için annemi sevemedim

Selim Soydan kendinden 9 yaş küçük Nihat Özdemir'in elini öpmeye çalıştı

Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Bir adım daha

İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak

Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor

Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı

Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı