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Son Dakika Güncel Erzincan minik öğrencilerden mehmetçiğe anlamlı destek

Erzincan minik öğrencilerden mehmetçiğe anlamlı destek

17 dakika önce

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destekErzincan Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Kızılay Anaokulu'nun minik öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na hazırladıkları komando marşı videosu ile destek verdi.

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Erzincan Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Kızılay Anaokulu'nun minik öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na hazırladıkları komando marşı videosu ile destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de terör odaklarına yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na Erzincan'da 7'den 77'ye her yaştan vatandaştan büyük destek geliyor. Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Kızılay Anaokulu'nda öğrenim gören ve yaşları 2 ile 4 arasında değişen öğrenciler komando marşını okuyarak Mehmetçiğe destek verdiler. Hazırlanan klipte öğretmenleri eşliğinde marşı tekrarlayan miniklerin videosu sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Erzincan minik öğrencilerden mehmetçiğe anlamlı destek

Kızılay, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 09:46 Kaynak: DHA
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