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ERZİNCAN Motora giren kedi için seferber oldular

1 saat önce

Motora giren kedi için seferber oldularERZİNCAN'da kırmızı ışıkta duran aracın motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Motora giren kedi için seferber oldular
ERZİNCAN'da kırmızı ışıkta duran aracın motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Erzincan'da seyir halinde olan Tolgahan Şahin idaresindeki 55 YA 255 plakalı otomobil, Fevzipaşa Caddesi Devlet Su İşleri Müdürlüğü önünde kırmızı ışıkta durdu. Şahin, duran aracın motor bölümüne giren yavru kediyi fark etti. Kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Tolgahan Şahin, olayı Erzincan Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir saat süren bir uğraş sonucu aracın motor bölümüne giren yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
ERZİNCAN Motora giren kedi için seferber oldular
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:37 Kaynak: DHA
Erzincan, İtfaiye, Güncel
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