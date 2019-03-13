Erzincan Müftülüğünden Öğrencilere Sosyal Faaliyetler
38 dakika önce
Erzincan Müftülüğü gençlik hizmetleri koordinatörlüğü eğitim ve sosyal hizmetler faaliyetlerine devam ediyor.
Erzincan
Müftülüğü gençlik hizmetleri koordinatörlüğü eğitim ve sosyal hizmetler faaliyetlerine devam ediyor.Bu kapsamda üniversite gençliğine yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlendi.
Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi'ne bağlı çeşitli fakültelerde öğrenim gören 70 kadar öğrenci için düzenlenen Erzincan gezisi programına katılan öğrenciler; İl Müftülüğü gençlik hizmetleri koordinatörlüğü bünyesindeki vefa gençlik kulübünün refakatinde Erzincan'ın önemli mekanları olan Ergan dağı, Ekşisu mesire alanı gibi bölgeleri ziyaret ettiler.
Oldukça verimli geçen gezi programı çerçevesinde Erzincan'ın genel bir tanıtımı yapılıp şehrin tarihçesi faaliyette görevli olan İl Müftülüğü mensubu görevliler tarafından anlatılırken, Ergan dağı dönüşünde şehrin dışındaki bölgelerde yaşayan hayvanlara, kuşlara öğrencilerin vesilesi ile de gıda dağıtılarak, insanlığın yaratılmış olan tüm mahlükata göstermesi gereken merhamete vurgu yapıldı.
Erzincan'ın eski bir mesire alanı olan Ekşisu'da devam eden gezi yine o bölgede üniversite gençliğine yapılan ikram ile sona erdi.
Tertib edilen faaliyetin tümü ve özelllikle "mahlukata vefa" anlamında yapılan davranıştan etkilenen üniversite öğrencileri Erzincan Müftülüğü'ne, gençlik hizmetleri koordinatörlüğündeki hocalara bu imkanları temin ettikleri için teşekkür ettiler. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:11 Kaynak: İHA
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