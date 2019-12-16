Erzincan Müftüsü Çetin, TYB Erzincan Şubesi'nin konuğu oldu - Son Dakika

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan Şubesi'nce düzenlenen programın bu haftaki konuğu Müftü Mehmet Emin Çetin oldu.



Diyanet Gençlik Merkezi'ndeki program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



TYB Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir, haftalık programlarının artık Diyanet Gençlik Merkezinde sürdürüleceğini ifade ederek, "Diyanet Gençlik Merkezi'nin Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi'nin programlarına ev sahipliği yapması konusun da destek veren Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin'e teşekkür ederim" dedi.



Diyanet Gençlik Merkezi'ndeki sohbetinde Müftü Mehmet Emin Çetin, "Hiç kimse başkasının aklıyla iş yaparak doğruya ulaşamaz ve sorumluluktan kurtulamaz. Beyinlerini kiraya verenler başkalarının yaptıkları hatalar sebebiyle günahlardan münezzeh olamazlar. Allah insana aklını kullansın diye vermiş, bu sebeple de sorumlu tutmuştur." şeklinde konuştu.



"Din istismarı karşısında sahih dini bilginin önemi" konusunu anlatan Müftü Mehmet Emin Çetin, sağlam kaynaklara dayanmayan bilgilerin insanların hem dünya, hem de ahiret saadetini etkilediğini belirterek, "Dünya'nın pek çok yerinde bulunan terör örgütlerinin sahih ve gerçekçi olmayan bilgilerin tetiklediğini biliyoruz. Sahih olmayan kaynak ve bilgiler sebebiyle ortaya çıkan akımlarla milyonlarca insan hayatını kaybetmektedir. Bu bakımdan sahih ve sağlam bilgilerle davranışlarımızı şekillendirmeliyiz." dedi.



Programa çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZİNCAN